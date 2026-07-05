Ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βάσεις για να παίζει όπως του αρμόζει

Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για το δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ και τα δείγματα της νέας ποδοσφαιρικής ταυτότητας που προσπαθεί να δημιουργήσει το «τριφύλλι».

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στο χθεσινό τελευταίο φιλικό παιχνίδι που έδωσε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό είναι ίσως το πιο αδιάφορο απ' όσα είδαμε χθες.

Το πιο σημαντικό που προκύπτει από την αναμέτρηση με τον «Αίαντα» είναι η εικόνα των «πρασίνων» στο χορτάρι. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα βερσιόν της ομάδας κόντρα σ' έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου, ο οποίος βέβαια βρίσκεται πιο πίσω σε επίπεδο ετοιμότητας ενώ δεν είχε και τον καλύτερό του ποδοσφαιριστή, Μίκα Γκοντς, που έμεινε εκτός τελευταία στιγμή

Το δείγμα αυτό του «τριφυλλιού» ήταν αρκετά ενθαρρυντικό, αφού εκείνο κατάφερε να βγάλει όλες αυτές τις βασικές αρχές που δούλευε στην προετοιμασία του όλο αυτό το διάστημα και να παίξει στα ίσια τον Άγιαξ, κυριαρχώντας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Οι βασικές αρχές του Νίστρουπ που είδαμε κόντρα στον Άξιαξ

Ο ερχομός του Τζέικομπ Νίστρουπ έφερε μία διαφορετική φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό, η οποία περισσότερο προσομοιάζει σ' αυτό που έπαιζε η ομάδα πριν περίπου τρία χρόνια, όταν ακόμα είχε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της.

Αρχικά, η ομάδα πλέον μεταφέρει τη μπάλα στην επίθεσή της κάνοντας build-up και όχι με τις μακρινές πάσες που έκανε πέρυσι και τη διεκδίκηση των δευτέρων μπαλών. Είδαμε και χθες σε πολλές στιγμές τους παίκτες του Δανού τεχνικού να κατορθώνουν να σπάνε ωραία το pressing του Άγιαξ μέσα από συνεργασίες με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας και χωρίς να υπάρχει άγχος από την πίεση του αντιπάλου.

Έπειτα, όσον αφορά το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, είδαμε να γίνονται αρκετές προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν τελικές μέσα από συνδυασμούς των παικτών, οι οποίοι προέκυπταν από ωραίες κινήσεις, σωστές τοποθετήσεις και καλές πάσες, που φαίνονταν πως ήταν δουλεμένες και δεν γινόντουσαν από ένστικτο.

Στο κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς της ομάδας, τα στοιχεία που κυριαρχούν και φάνηκαν και χθες ήταν το pressing και το counter-pressing. Το πρώτο γινόταν με το που ξεκινούσε το build up ο αντίπαλος και είχε ως στόχο να γίνουν κλεψίματα ψηλά για να επιτεθεί άμεσα η ομάδα και σε δεύτερη φάση, αν δεν μπορούσε να επιτευχθεί το πρώτο σενάριο, να προκληθεί πρόβλημα και καθυστέρηση στην ανάπτυξή του.

Το δεύτερο αφορούσε την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού να επανακτήσουν τη μπάλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την απώλειά της, προκειμένου να σταματήσουν τυχούν επιθέσεις του αντιπάλου εν τη γενέσει τους, αλλά και να διατηρηθεί η κατοχή στους «πρασίνους» για να συνεχίσουν έτσι την πίεσή τους.

Γενικότερα, το «τριφύλλι» έπαιξε με αρκετά μεγάλη ένταση, κάτι το οποίο θέλει πλέον να χαρακτηρίζει το παιχνίδι του. Προφανώς όλα αυτά δεν είναι ακόμα στον βαθμό που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ κι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς πως έχουν γίνει μόνο περίπου 20 μέρες προπονήσεων.

Όμως, η χθεσινή εικόνα με τον Άγιαξ ήταν μία καλή απόδειξη πως ο Δανός τεχνικός έχει καταφέρει να εμφυσήσει στους παίκτες του τις βασικές αρχές του τρόπου παιχνιδιού του και τώρα αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη δουλειά για να βελτιώσουν όσο γίνεται περισσότερο την απόδοσή τους στον κάθε τομέα του παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φτιάξει μία ομάδα που θα χαίρεσαι να τη βλέπεις να παίζει στο γήπεδο. Ένα σύνολο που θα ακολουθεί ένα ποδοσφαιρικό στυλ αντίστοιχο με το μεγαλείο του συλλόγου τη φανέλα του οποίου φοράει. Κάτι που έχει να συμβεί καιρό.

Οι παίκτες αρχίσουν να βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό

Κάτι άλλο που έκανε θετική εντύπωση από την περίοδο της προετοιμασίας και τα φιλικά που έγιναν εκεί, είναι η αλλαγή που υπάρχει στην εικόνα και την απόδοση ορισμένων κομβικών για τη φετινή προσπάθεια της ομάδας ποδοσφαιριστών.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που πέρυσι οριακά πάτησε χορτάρι στο δεύτερο εξάμηνο που βρέθηκε στην ομάδα, ξεκίνησε βασικός και στα δύο φιλικά κι έχει κερδίσει τον Δανό τεχνικό με την εικόνα και το ταλέντο του.

Ο Κροάτης έχει δείξει πολύ ωραία στοιχεία. Η καλή του τεχνική τον βοηθάει να υποδέχεται και να διατηρεί τη μπάλα σε καταστάσεις πίεσης, το vision και η καλή του μεταβίβαση να σπάει το pressing και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του ενώ το καλό του πόδι του δίνει τη δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονα και ο ίδιος απειλητικός, όταν βρίσκεται μέσα ή γύρω από την περιοχή του αντιπάλου. Μπορεί να μην έχει τρομερή σωματοδομή, ωστόσο έχει τρομερή ικανότητα στο να διατηρεί τη μπάλα στην κατοχή του με την υψηλή τεχνική του.

Φανερά αλλαγμένος είναι και ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δείχνει πιο απελευθερωμένος υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ. Οι αστείρευτες δυνάμεις που τον βοηθούν να ανεβοκατεβαίνει την πλευρά όντας πρώτος σε επίθεση και άμυνα και η ένταση που έχει όταν πρεσάρει, ήταν γνωστά από πέρυσι.

Όμως ο τρόπος που επιτίθεται πλέον το «τριφύλλι» φαίνεται πως έχει αρχίσει να τον βοηθάει να λυθεί επιθετικά δημιουργώντας τόσο καταστάσεις για τους άλλους με την ταχύτητά του και την ικανότητά του στο 1vs1, όσο και σκοράροντας με ωραία τελειώματα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα συνεχίζει από κει που σταμάτησε πέρυσι, όμως φέτος έχει ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία όσον αφορά την αυτοπεποίθησή του, κάτι στο οποίο σίγουρα βοήθησε το πως τελείωσε την περσινή σεζόν, όσον αφορά τις ατομικές του επιδόσεις.

Ο τρόπος που έμπαινε στις μονομαχίες, που εκτελούσε, που ζητούσε να πάρει τη μπάλα και να κάνει αλλαγή παιχνιδιού ή κάποια κάθετη πάσα δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή, που έχει αφήσει πίσω του για τα καλά το μαύρο... σύννεφο που τον σκέπαζε στο ξεκίνημά του (χωρίς αυτό να είναι δική του ευθύνη) και είναι αποφασισμένος να κάνει ακόμη καλύτερα πράγματα φέτος.

Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχουν επενδυθεί τόσα πολλά χρήματα, περί τα 20 εκατ. ευρώ, να μπορέσουν να γίνουν η καλύτερη βερσιόν του ποδοσφαιρικού εαυτού τους.

Κι όλα αυτά ενώ ακόμα ο Δανός τεχνικός δεν έχει πάρει καθόλου στα... χέρια του τους Πελίστρι και Ντέσερς, δύο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της ομάδας, τους οποίους δεν μπόρεσε να χαρεί καθόλου πέρυσι ελέω των τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν και οι οποίοι μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν.