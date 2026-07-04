Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ασίστ του Μπινιάρη, 1-3 ο Ταμπόρδα
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Ο Παναθηναϊκός διεύρυνε το προβάδισμα του στο φιλικό ματς με τον Άγιαξ με σκόρερ τον Ταμπόρδα, έπειτα από υπέροχη προσπάθεια του Μπινιάρη.
Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα με τον Άγιαξ, έχοντας προβάδισμα, το οποίο διεύρυνε στο δεύτερο μέρος. Στο 73ο λεπτό ο Μπινιάρης έκανε άψογη ενέργεια, «άδειασε» έναν αντίπαλο του και υπέροχη σέντρα βρήκε τον Ταμπόρδα, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 3-1 υπέρ του Τριφυλλιού.
Το γκολ του Ταμπόρδα
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