Άγιαξ-Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ζαρουρί για το 2-0
Γκολ - μαγεία για τον Παναθηναϊκό στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ με το οποίο διαμόρφωσε το 2-0 κόντρα στους Ολλανδούς.
Δράστης αυτή τη φορά ήταν ο Ζαρουρί στο 30', ωστόσο, όλα τα... λεφτά ήταν η δημιουργία από τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Συγκεκριμένα, έπειτα από μία εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα απομακρύνθηκε από τους ποδοσφαιριστές του «Αίαντα», αλλά οι «πράσινοι» επέμειναν στη φάση και δεν άφησαν την κατοχή.
Τελικά, ο Γιάγκουσιτς στα όρια της μεγάλης περιοχής βρήκε τον Ίνγκασον, ο Ισλανδός με μαγικό τακουνάκι βρήκε και πάλι τον Κροάτη, που απλά έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζαρουρί που έκανε το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.