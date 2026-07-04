Mε ένα δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά από τον Ζαρουρί στο 30', επιβραβεύτηκε η εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ.

Γκολ - μαγεία για τον Παναθηναϊκό στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ με το οποίο διαμόρφωσε το 2-0 κόντρα στους Ολλανδούς.

Δράστης αυτή τη φορά ήταν ο Ζαρουρί στο 30', ωστόσο, όλα τα... λεφτά ήταν η δημιουργία από τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Συγκεκριμένα, έπειτα από μία εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα απομακρύνθηκε από τους ποδοσφαιριστές του «Αίαντα», αλλά οι «πράσινοι» επέμειναν στη φάση και δεν άφησαν την κατοχή.

Τελικά, ο Γιάγκουσιτς στα όρια της μεγάλης περιοχής βρήκε τον Ίνγκασον, ο Ισλανδός με μαγικό τακουνάκι βρήκε και πάλι τον Κροάτη, που απλά έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζαρουρί που έκανε το 2-0.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει