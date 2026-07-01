Αλέσιο Λίσι: ««Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το... μηδέν»
Ο Αλέσιο Λίσι στο πρώτο του ματς ως τεχνικός του ΠΑΟΚ είδε τους παίκτες του να επικρατούν άνετα με 4-1 της Μπέβερεν σε φιλική αναμέτρηση.
Ο Ιταλός προπονητής ήταν λιτός στις δηλώσεις του και τόνισε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν και είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει τα πάντα στα πρώτα του σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι:
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Για το αν είδε όλα αυτά που περίμενε: «Όπως όλα τα φιλικά, το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Οι παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο κι αυτό που θέλουμε πάντα. Τακτικά και τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Τώρα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τις "δυνατές" προπονήσεις».
Για τα πρώτα ευρωπαϊκά: «Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε τα πάντα γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι».
«Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το... μηδέν. Έτσι είναι η προετοιμασία. Ο αγωνιστικός χώρος θα μιλήσει για αυτούς».
Οι δηλώσεις του Λίσι
🗣️ Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι στην κάμερα του Gazzetta μετα το τέλος του φιλικού αγωνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέβερεν, όπου ο Δικέφαλος επικράτησε με 4-1.#paokfc pic.twitter.com/k3ldPSusEo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 1, 2026
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