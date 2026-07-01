Με τον Σαντίνο Αντίνο να πετυχαίνει δύο όμορφα γκολ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 της Χέλμοντ στο πρώτο του φιλικό. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με νίκη ξεκίνησε τα φετινά του φιλικά ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας επικράτησαν με 4-0 της Χέλμοντ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» ο Σαντίνο Αντίνο ο οποίος πέτυχε δύο γκολ το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.