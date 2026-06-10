Μουντιάλ 2026: Καθυστέρηση λόγω καιρικών φαινομένων στο φιλικό της Αγγλίας
Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος στο φιλικό της Αγγλίας με την Κόστα Ρίκα! Στο Ορλάντο οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην καθυστέρηση της «πρόβας τζενεράλε» των Τριών Λιονταριών πριν το εναρκτήριο ματς τους στο επικείμενο Μουντιάλ.
Οι κεραυνοί και οι αστραπές σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχή στη Φλόριντα στάθηκαν εμπόδια στην έναρξη της φιλικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ.
Οι Άγγλοι βρίσκονται στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους τις Γκάνα, Παναμά και Κροατία.
BREAKING: England vs Costa Rica has been delayed due to weather conditions in Orlando 🌩️ pic.twitter.com/OT01pCV8WV— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 10, 2026
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