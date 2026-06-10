Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κόστα Ρίκα στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ορλάντο έφεραν την καθυστέρηση στη σέντρα.

Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος στο φιλικό της Αγγλίας με την Κόστα Ρίκα! Στο Ορλάντο οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην καθυστέρηση της «πρόβας τζενεράλε» των Τριών Λιονταριών πριν το εναρκτήριο ματς τους στο επικείμενο Μουντιάλ.

Οι κεραυνοί και οι αστραπές σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχή στη Φλόριντα στάθηκαν εμπόδια στην έναρξη της φιλικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ.

Οι Άγγλοι βρίσκονται στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους τις Γκάνα, Παναμά και Κροατία.