Ο γιος του Έιντουρ Γκούντγιονσεν, Ντάνιελ, τέθηκε αντίπαλος με τον Λιονέλ Μέσι και του θύμισε ποιος είναι και από πού γνωρίζονταν.

Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Ισλανδίας στην πρόβα τζενεράλε της πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Λιονέλ Μέσι να αποτελεί πόλο έλξης για τους Ισλανδούς διεθνείς μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ανάμεσά τους, βρισκόταν και ο Ντάνιελ Γκούντγιονσεν, γιος του άλλοτε διεθνούς επιθετικού Έιντουρ, που πέρασε από ομάδες όπως η Τσέλσι, η Μπαρτσελόνα αλλά και η ΑΕΚ, μεταξύ άλλων. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε συνομιλία με τον σταρ της Αλμπισελέστε και μάλιστα φρόντισε να τους υπενθυμίσει πως είχαν συναντηθεί όταν ήταν μικρός και ο Μέσι ήταν συμπαίκτης με τον πατέρα του στη Βαρκελώνη!

«Με ρώτησε αν θυμάμαι ποιος είναι, με αιφνιδίασε εκείνη τη στιγμή, μετά μου είπε πως είναι γιος του Γκούντγιονσεν. Ειλικρινά, δεν τον θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν πολύ μικρός. Θυμάμαι να τον συναντώ στο παρελθόν και ότι ερχόταν σε κάποιες προπονήσεις, αλλά δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ γιατί ήταν ένα μικρό αγοράκι τότε», ανέφερε ο Pulga, που συνυπήρξε με τον πατέρα Γκούντγιονσεν μεταξύ 2006 και 2009. Ο μικρός Ντάνιελ, γεννήθηκε ενδεικτικά το '06 στο Λονδίνο, μερικούς μήνες πριν ο μπαμπάς του πάρει μεταγραφή στην Μπάρτσα.