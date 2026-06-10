Αργεντινή: Ο γιος του Γκούντγιονσεν συνάντησε τον Μέσι
Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Ισλανδίας στην πρόβα τζενεράλε της πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Λιονέλ Μέσι να αποτελεί πόλο έλξης για τους Ισλανδούς διεθνείς μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Ανάμεσά τους, βρισκόταν και ο Ντάνιελ Γκούντγιονσεν, γιος του άλλοτε διεθνούς επιθετικού Έιντουρ, που πέρασε από ομάδες όπως η Τσέλσι, η Μπαρτσελόνα αλλά και η ΑΕΚ, μεταξύ άλλων. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε συνομιλία με τον σταρ της Αλμπισελέστε και μάλιστα φρόντισε να τους υπενθυμίσει πως είχαν συναντηθεί όταν ήταν μικρός και ο Μέσι ήταν συμπαίκτης με τον πατέρα του στη Βαρκελώνη!
«Με ρώτησε αν θυμάμαι ποιος είναι, με αιφνιδίασε εκείνη τη στιγμή, μετά μου είπε πως είναι γιος του Γκούντγιονσεν. Ειλικρινά, δεν τον θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν πολύ μικρός. Θυμάμαι να τον συναντώ στο παρελθόν και ότι ερχόταν σε κάποιες προπονήσεις, αλλά δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ γιατί ήταν ένα μικρό αγοράκι τότε», ανέφερε ο Pulga, που συνυπήρξε με τον πατέρα Γκούντγιονσεν μεταξύ 2006 και 2009. Ο μικρός Ντάνιελ, γεννήθηκε ενδεικτικά το '06 στο Λονδίνο, μερικούς μήνες πριν ο μπαμπάς του πάρει μεταγραφή στην Μπάρτσα.
Iceland's Daniel Gudjohnsen introducing himself to Lionel Messi post-match and reminding him that his dad was Messi's former Barcelona teammate
by u/OptimusCloyster in soccer
🚨 What did Guðjohnsen's son say to you?— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 10, 2026
Leo Messi: “He said: Do you remember who I am?” He surprised me in that moment, then he told me that he was Guðjohnsen's son.
Honestly, I don't remember him well, because he was very young. I remember that I had met him before, and that… pic.twitter.com/7Cd8dgOYji
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