Η φιλική αναμέτρηση της Ουγγαρίας με το Καζακστάν στιγματίστηκε από την πτώση μιας εναέριας κάμερας στον αγωνιστικό χώρο.

Η Ουγγαρία επικράτησε 3-1 του Καζακστάν σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν, με τον αγώνα ωστόσο να τραβά τα βλέμμα για έναν ασυνήθιστο και συνάμα επικίνδυνο λόγο.

Στο 26ο λεπτό βλέπετε, και ενώ υπήρχε διακοπή για cooling break, μία εναέρια κάμερα που βρισκόταν πολλά μέτρα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο άρχισε να βγάζει καπνούς, πριν πέσει με δύναμη στο χορτάρι!

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, με κάμεραμαν να βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου έπεσε η κάμερα αλλά να μην βρίσκεται, ευτυχώς, στην τροχιά της. Η δράση συνεχίστηκε άμεσα στον αγώνα, με πολλούς να αναρωτιούνται ευλόγως τι θα είχε συμβεί αν η συσκευή είχε χτυπήσει κάποιον άνθρωπο...