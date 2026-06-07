Η Ιταλία στο 63' του φιλικού αγώνα με την Ελλάδα έμεινε με 10 παίκτες λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχθηκε ο Ρετζιάνι για κράτημα στον Δουβίκα.

Ούτε 10 λεπτά δεν έμεινε στο φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία ο Λούκα Ρετζιάνι. Ο στόπερ των Ιταλών που είχε μπει ως αλλαγή στο 55', αντίκρισε την απευθείας κόκκινη στο 63'. Συγκεκριμένα ο Δουβίκας έφυγε πολύ ωραία στην πλάτη του νεαρού στόπερ της Ντόρτμουντ που με την σειρά του τον κράτησε αναγκάζοντας τον διαιτητή να του βγάλει την κόκκινη κάρτα.