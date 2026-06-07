Ελλάδα - Ιταλία: Τελετουργικό με Σκουλά και κρητικούς χορούς
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Οι εκδηλώσεις πριν το ματς της Ελλάδας με την Ιταλία.
Η Εθνική φιλοξενεί στο Παγκρήτιο την Ιταλία σε φιλικό ματς, το τελευταίο πριν τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League.
Το τελετουργικό πριν τη σέντρα περιλάμβανε κρητικούς χορούς, αλλά και τον Βασίλη Σκουλά να μαγεύει τους 10.000 φιλάθλους με τη φωνή του.
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@Photo credits: INTIME
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