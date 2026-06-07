Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Ξύπνησαν εφιάλτες από τον εφιάλτη του EURO 2020 κατά τη διάρκεια του φιλικού ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε αναίσθητος στο χορτάρι.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο της Δανίας, το οποίο έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Από τις χειρονομίες των συμπαικτών δίπλα του φάνηκε πως η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, με την Ομοσπονδία της Δανίας να το επιβεβαιώνει.

«Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι συνειδητός και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Ο αγώνας ακυρώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της Βόλφσμπουργκ.

🚨 Danish Federation announce Christian Eriksen is “conscious and doing well under the circumstances”.



Thoughts and prayers with him ❤️ pic.twitter.com/MClrnb6Qev June 7, 2026

Θυμίζουμε πως ο 34χρονος μέσος είχε σκοράρει ξανά την Ευρώπη το 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ευτυχώς ωστόσο το ιατρικό τιμ κατάφερε να τον συνεφέρει, με τον Δανό να γλιτώνει τα χειρότερα...