Δανία: Παίκτες των Δανών και των Ουκρανών προσευχήθηκαν μαζί για τον Έρικσεν
Ο... εφιάλτης με τον Έρικσεν δυστυχώς επέστρεψε! Στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανίας (07/06) ο 34χρονος παίκτης κατέρρευσε αναίσθητος ξυπνώντας σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη τις χειρότερες μνήμες.
Ο 34χρονος μέσος είχε σοκάρει την Ευρώπη το 2021 όταν είχε υποστεί καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γλιτώνοντας ευτυχώς τα χειρότερα και καταφέρνοντας να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Οι παίκτες και των δύο ομάδων δημιούργησαν έναν μεγάλο κύκλο και προσευχήθηκαν μαζί για τον παίκτη της Βόλφσμπουργκ, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, σε μια ομολογουμένως συγκινητική στιγμή, που υπερβαίνει το ίδιο το άθλημα.
Denmark and Ukraine players gathered together after Christian Eriksen was taken to hospital by the medical team https://t.co/ommNomwbtK pic.twitter.com/eblW7DWz1Z— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 7, 2026
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