Ενθαρρυντικά τα πρώτα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, μετά την κατάρρευσή του στο Δανία-Ουκρανία.

Η Δανία αλλά και ολόκληρη η ποδοσφαιρική υφήλιος πάγωσαν στην εικόνα του Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία στο Οντένσε και να ξυπνά άσχημες μνήμες από το 2021.

Ωστόσο, τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά. Αφότου έλαβε τη φροντίδα των γιατρών που έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ο έμπειρος μέσος φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του και μάλιστα μπόρεσε να πάει περπατώντας μέχρι το ασθενοφόρο που είχε κληθεί να τον παραλάβει, με όλο το γήπεδο να τον καταχειροκροτεί.