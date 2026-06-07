Έρικσεν: Ανέκτησε τις αισθήσεις του και περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο, λένε οι Δανοί

Έρικσεν: Ανέκτησε τις αισθήσεις του και περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο, λένε οι Δανοί

Γιάννης Πολιάς
Έρικσεν: Ανέκτησε τις αισθήσεις του και περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο, λένε οι Δανοί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ενθαρρυντικά τα πρώτα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, μετά την κατάρρευσή του στο Δανία-Ουκρανία.

Η Δανία αλλά και ολόκληρη η ποδοσφαιρική υφήλιος πάγωσαν στην εικόνα του Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία στο Οντένσε και να ξυπνά άσχημες μνήμες από το 2021.

Ωστόσο, τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά. Αφότου έλαβε τη φροντίδα των γιατρών που έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ο έμπειρος μέσος φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του και μάλιστα μπόρεσε να πάει περπατώντας μέχρι το ασθενοφόρο που είχε κληθεί να τον παραλάβει, με όλο το γήπεδο να τον καταχειροκροτεί.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα