Έρικσεν: Ανέκτησε τις αισθήσεις του και περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο, λένε οι Δανοί
Η Δανία αλλά και ολόκληρη η ποδοσφαιρική υφήλιος πάγωσαν στην εικόνα του Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία στο Οντένσε και να ξυπνά άσχημες μνήμες από το 2021.
Ωστόσο, τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά. Αφότου έλαβε τη φροντίδα των γιατρών που έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ο έμπειρος μέσος φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του και μάλιστα μπόρεσε να πάει περπατώντας μέχρι το ασθενοφόρο που είχε κληθεί να τον παραλάβει, με όλο το γήπεδο να τον καταχειροκροτεί.
Eriksen walked onto the ambulance— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026
He’s conscious and that’s all that matters
Wishing him a speedy recovery
Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans
Game interrupted by referee now
Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i
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