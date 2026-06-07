Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη στιγμή που ο Κρίστιαν Έρικσεν νιώθει μια ενόχληση στο στήθος του, προτού σωριαστεί στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του ματς.

Ο εφιάλτης του EURO 2020 σε επανάληψη! Τέσσερα χρόνια μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια, του τουρνουά, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά εν ώρα αγώνα. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του φιλικού της πατρίδας του απέναντι στην Ουκρανία, με συνέπεια να σωριαστεί στο έδαφος και να τρομάξει άπαντες στο γήπεδο.

Δανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και νιώθει καλά, με τη σύζυγό του να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά το περιστατικό.

Ο τηλεοπτικός φακός μάλιστα κατέγραψε τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής της Βόλφσμπουργκ πιάνει απότομα το στήθος του, προτού καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στα ιατρικά επιτελεία των δυο ομάδων..