Ισπανία - Ιράκ 1-1: Φιλική γκέλα για τους Ίβηρες
Μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έντεκα ημέρες πριν τη δική της πρεμιέρα στον θεσμό, η Ισπανία γκέλαρε στο Ριαθόρ, καθώς έμεινε στο 1-1 με το Ιράκ σε φιλική αναμέτρηση.
Οι Ίβηρες πήραν το προβάδισμα στο 16ο λεπτό, όταν μετά από ταχύτατη αντεπίθεση, ο Τόρες κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα με συρτό σουτ. Οι Ιρακινοί εντούτοις δεν... μάσησαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 27', όταν ο Ντοσκί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απίθανη σέντρα-σουτ από πλάγια θέση!
Αναμενόμενα, η Φούρια Ρόχα είχε την υπεροχή στο υπόλοιπο της αναμέτρησης αλλά δεν κατάφερε να διασπάσουν ξανά την αραβική άμυνα, με το Ιράκ να παίρνει μία σπουδαία ισοπαλία -έστω και φιλική- και μαζί ψυχολογία για τη μεγάλη επιστροφή σε Μουντιάλ. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει ακόμη ένα φιλικό μπροστά της, με αντίπαλο το Περού στις 9 Ιουνίου, ενώ οι Ιρακινοί θα παίξουν στις 10 του μήνα με τη Βενεζουέλα.
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