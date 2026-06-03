Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του φιλικού της Εθνικής με τη Σουηδία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «αποχαιρέτησε» τον Παρασκευά Άντζα και τον Μάριο Οικονόμου, ενώ εξέφρασε τη στήριξη του στον Τραϊανό Δέλλα.

Η Εθνική Ελλάδας πενθεί για δικά της παιδιά. Μέσα σε λίγες ημέρες έφυγαν από τη ζωή οι άλλοτε διεθνείς ποδοσφαιριστές Παρασκευάς Άντζας και Μάριος Οικονόμου, ενώ ένας Legend της Γαλανόλευκης, ο Τραϊανός Δέλλας, περνάει δύσκολες στιγμές, λόγω της απώλειας της συζύγου του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη εκτός από τον Γιώργο Μασούρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε το μήνυμα του για αυτά τα τραγικά γεγονότα.

«Καταρχάς, να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν, όλα αυτά τα χρόνια», είπε μεταξύ άλλων ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός.

Η ανάρτηση της Εθνικής με τις δηλώσεις Γιοβάνοβιτς - Μασούρα

«Η εθνική ομάδα αποχαιρετά δύο δικά της παιδιά, τον Παρασκευά Άντζα και τον Μάριο Οικονόμου και στέκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του».