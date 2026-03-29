Δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03). Ο λόγος για τον δανεικό στη Ρίζεσπορ, Φραντζί Πιερό και τον Ορμπελίν Πινέδα.

Ο θηριώδης φορ αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση της Αϊτής με την Τυνησία, όπου η πατρίδα του γνώρισε την ήττα με 0-1 χάρη σε γκολ του Τουνέκτι στο 7ο λεπτό. Να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε το παιχνίδι της με παίκτη λιγότερο εξαιτίας αποβολής του Ζεάν Ζακς στο 90+4'. Αυτή ήταν 48η εμφάνιση του 31χρονου επιθετικού με τη φανέλα της πατρίδας του, έχοντας σκοράρει συνολικά 33 γκολ.

Ο συμπαίκτης του στην «Ένωση», Ορμπελίν Πινέδα από την άλλη είδε τον αγώνα του Μεξικού κόντρα στην Πορτογαλία, που έληξε 0-0, από τον πάγκο, χωρίς να μάλιστα να κληθεί να περάσει στο παιχνίδι. Κάπως έτσι παρέμεινε στις 89 συμμετοχές με το εθνόσημο, κατά τις οποίες έχει σκοράρει και 12 τέρματα.