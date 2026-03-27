Δουβίκας: «Πάντα είναι τιμή μου να παίζω με την Εθνική, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»

Σε ένα κλειστό φιλικό ματς με λίγες ευκαιρίες η Εθνική ηττήθηκε από την «Μουντιαλική» Παραγουάη, στο Φάληρο, με 1-0. Ο Τάσος Δουβίκας επέστρεψε στις κλήσεις μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου και αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2025 και τη φιλική νίκη επί της Σλοβακίας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο διεθνής φορ μίλησε στην κάμερα του Alpha για την επανεμφάνιση του με το εθνόσημο και το μέλλον του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Οι δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα

«Πάντα είναι τιμή μου να παίζω με την Εθνική, σήμερα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, μας αδικεί. Προχωράμε!

Το να είμαι εδώ με τα παιδιά είναι σημαντικό για μένα, ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Έχουμε ποδοσφαιριστές με τεράστια ποιότητα, που βρίσκονται σε πολύ μικρή ηλικία. Με έναν καλό συνδυασμό θα μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα».