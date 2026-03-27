Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από την εθνική Ουγγαρίας και γυρίζει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την αποθεραπεία μετά τον τραυματισμό του.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα επιστρέφει πρόωρα στην Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε η εθνική Ουγγαρίας. Ο επιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της Super League κόντρα στην Κηφισιά, δεν θα καταφέρει τελικά να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στις φιλικές του αναμετρήσεις με τη Σλοβενία και την Ελλάδα στη συνέχεια (31/3).

Αν και ο 31χρονος σέντερ φορ ταξίδεψε αρχικά για την προετοιμασία των Ούγγρων, ο ίδιος δεν έχει αναρρώσει πλήρως μετά την κάκωση που υπέστη στον σύνδεσμο του αστραγάλου του, επομένως δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για τα δύο αυτά ματς.

Ο στραίκερ της Ένωσης αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της εθνικής του ομάδας, ωστόσο υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο σχετικά με την κατάστασή του εν όψει Play Offs. Συγκεκριμένα, εκτιμάται πως ο Ούγγρος φορ θα προλάβει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα απέναντι στον Ολυμπιακό (4/4) αν και η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί μετά την επανεκτίμηση της κατάστασής του από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.