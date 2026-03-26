Κύπρος: Φιλική ήττα με Λευκορωσία, χτύπησε ο Γιαμπλόνσκι του Αστέρα
Η Εθνική της Κύπρου ηττήθηκε με σκορ 1-0 σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο ΓΣΠ κόντρα στην Λευκορωσία. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσικαμιράου στο 24ο λεπτό. Ο Άκης Μάντζιος, κόουτς των Κυπρίων, χρησιμοποίησε 19 παίκτες.
Ντεμπούτο στην Κύπρο έκαναν οι Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνοιας και Σταύρος Γεωργίου τη Ομόνοιας Αραδίππου που ήταν βασικοί και ο Άγγελος Νεοφύτου της Ομόνοιας που πέρασε ως αλλαγή. Η Κύπρος είχε δοκάρι με τον Κάστανο ενώ ο αρχηγός των Λευκορώσων και παίκτης του Αστέρα, Γεβγκέν Γιαμπλόνσκι, χτύπησε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του. Αυτό έγινε στο 32' και στην συνέχεια ο Γιαμπλόνσκι ζαλιζόταν και έγινε αναγκαστικά αλλαγή στο ημίχρονο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.