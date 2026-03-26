Ο χαφ του Αστέρα, Γεβγκέν Γιαμπλόνσκι, χτύπησε στην φιλική επικράτηση της Εθνικής ομάδας της Λευκορωσίας με την Κύπρο με 1-0.

Η Εθνική της Κύπρου ηττήθηκε με σκορ 1-0 σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο ΓΣΠ κόντρα στην Λευκορωσία. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσικαμιράου στο 24ο λεπτό. Ο Άκης Μάντζιος, κόουτς των Κυπρίων, χρησιμοποίησε 19 παίκτες.