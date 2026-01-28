Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε το φιλικό της Εθνικής με την Παραγουάη, τον ερχόμενο Μάρτιο.

Επίσημη μορφή πήρε το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας ανδρών, κόντρα στην Παραγουάη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επόμενο Nations League. Τον ερχόμενο Μάρτιο, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αρχικά θα αντιμετωπίσει την ομάδα από τη Λατινική Αμερική, στις 27 του μήνα και ώρα 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τέσσερις ημέρες μετά (31/3), η «γαλανόλευκη» θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της και απέναντι στην Ουγγαρία, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και ημέρες.

Πλέον, και το παιχνίδι με τους Παραγουανούς έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία προέβη στη σχετική ενημέρωση.