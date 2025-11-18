Παρουσία δεκάδων χιλιάδων διεξήχθη η αναμέτρηση της Καταλονίας με την Παλαιστίνη, σε ένα ματς αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Πάνω από 30.000 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» στο «Μονζουίκ» το απόγευμα της Τρίτης (18/11) για να παρακολουθήσουν την φιλική αναμέτρηση της Καταλονίας με την Παλαιστίνη σε ένα ματς αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ο κόσμος μαζεύτηκε στο γήπεδο περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα προκειμένου να βρίσκεται ήδη εκεί σε αυτή τη συμβολική αναμέτρηση, ενώ θυμίζουμε ότι περίπου 50.000 φίλαθλοι είχαν κατακλύσει το «Σαν Μαμές» στο επίσης φιλικό ματς με την ομάδα των Βάσκων.

Gaza’s Sol Band performed the Palestinian anthem at the Lluís Companys Olympic Stadium ahead of the Catalonia vs Palestine match.



Its members lived through the genocide in Gaza, until they managed to evacuate. pic.twitter.com/TBU7n8ZlZZ November 18, 2025

Στο «Μονζουίκ» παρευρέθηκε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, και μεταξύ άλλων η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. «Ποδόσφαιρο για την Ειρήνη» ήταν το σύνθημα του αγώνα, ενώ σύμφωνα με την Καταλανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου η αναμέτρηση «αντιπροσώπευε μια χειρονομία αθλητικής αδελφοσύνης και κοινωνικής δέσμευσης με σκοπό να αναδείξει τον ρόλο του ποδοσφαίρου ως εργαλείο ενότητας, αλληλεγγύης και διεθνούς προβολής». Για την ιστορία, η Καταλονία νίκησε με 2-1.