Εθνική Ελλάδος: Με Φώτη και ποδοσφαιρστή της Παλμέιρας οι κλήσεις του Βασίλη Παπαδάκη για τα φιλικά της Κ16
Ο προπονητής της Εθνικής Προ-παίδων (Κ16), Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα κόντρα στην αντίστοιχη της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο στις 25 και 27 του Νοεμβρίου.
Σ' αυτές εκείνος συμπεριέλαβε και τον φορμαρισμένο επιθετικό της Κ17 του Παναθηναϊκού, Παναγιώτη Φώτη, τον γιο του πρώην ποδοσφαιριστή, Ντοριβά, Γιάννη Νέτο, που αγωνίζεται στην Παλμέιρας, αλλά κι εκείνον του Βεριντιάνο Μαρσέλο, που είχε αγωνιστεί σε Ξάνθη, ΑΕΚ και Κοζάνη.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Παπαδάκη
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΒΑΤΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Τ
|ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Τ
|ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ
|ΙΑΣΩΝΑΣ
|2010
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Α
|ΒΕΡΙΝΤΙΑΝΟ
|ΛΟΥΚΑΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΖΑΧΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
|2010
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Α
|ΖΟΡΜΠΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕΤΡΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|ΑΕΚ
|Α
|ΤΣΑΠΑΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|Α
|ΤΣΙΑΒΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΦΛΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΔΟΥΡΑΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΚΑΡΟΥΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2010
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Μ
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Μ
|ΛΟΥΣΚΑ
|ΑΡΜΠΙ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΦΕΡΡΑΖ
|ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΤΟΡΙΒΑΛ-ΝΕΤΟ
|2010
|Μ
|ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2010
|ΟΦΗ
|Μ
|ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|FC Versoix
|Ε
|ΜΟΥΧΑΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΣΙΑΜΠΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|2010
|ΑΕΚ
|Ε
|ΦΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2010
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
