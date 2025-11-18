Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος Κ16 για τα φιλικά με Ιρλανδία με τον Παπαδάκη να καλεί και τον Παναγιώτη Φώτη του Παναθηναϊκού.

Ο προπονητής της Εθνικής Προ-παίδων (Κ16), Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα κόντρα στην αντίστοιχη της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο στις 25 και 27 του Νοεμβρίου.

Σ' αυτές εκείνος συμπεριέλαβε και τον φορμαρισμένο επιθετικό της Κ17 του Παναθηναϊκού, Παναγιώτη Φώτη, τον γιο του πρώην ποδοσφαιριστή, Ντοριβά, Γιάννη Νέτο, που αγωνίζεται στην Παλμέιρας, αλλά κι εκείνον του Βεριντιάνο Μαρσέλο, που είχε αγωνιστεί σε Ξάνθη, ΑΕΚ και Κοζάνη.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Παπαδάκη