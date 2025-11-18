Εθνική Ελλάδος: Με Φώτη και ποδοσφαιρστή της Παλμέιρας οι κλήσεις του Βασίλη Παπαδάκη για τα φιλικά της Κ16

Οι κλήσεις του Βασίλη Παπαδάκη για τα φιλικά της Εθνικής Κ16

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος Κ16 για τα φιλικά με Ιρλανδία με τον Παπαδάκη να καλεί και τον Παναγιώτη Φώτη του Παναθηναϊκού.

Ο προπονητής της Εθνικής Προ-παίδων (Κ16), Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα κόντρα στην αντίστοιχη της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο στις 25 και 27 του Νοεμβρίου.

Σ' αυτές εκείνος συμπεριέλαβε και τον φορμαρισμένο επιθετικό της Κ17 του Παναθηναϊκού, Παναγιώτη Φώτη, τον γιο του πρώην ποδοσφαιριστή, Ντοριβά, Γιάννη Νέτο, που αγωνίζεται στην Παλμέιρας, αλλά κι εκείνον του Βεριντιάνο Μαρσέλο, που είχε αγωνιστεί σε Ξάνθη, ΑΕΚ και Κοζάνη.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Παπαδάκη

ΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΗΜ. ΓΕΝ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΒΑΤΣΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ2010ΠΑΟΚ
ΤΒΡΕΤΤΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΤΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣΙΑΣΩΝΑΣ2010ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΒΕΡΙΝΤΙΑΝΟΛΟΥΚΑΣ2010ΠΑΟΚ
ΑΖΑΧΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ2010ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΑΖΟΡΜΠΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕΤΡΟΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ2010ΠΑΟΚ
ΑΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2010ΑΕΚ
ΑΤΣΑΠΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2010ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΤΣΙΑΒΟΣΣΤΑΥΡΟΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΦΛΩΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2010ΠΑΟΚ
ΜΔΟΥΡΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2010ΠΑΟΚ
ΜΚΑΡΟΥΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2010ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΜΚΟΚΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2010ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΜΛΟΥΣΚΑΑΡΜΠΙ2010ΠΑΟΚ
ΜΦΕΡΡΑΖΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΤΟΡΙΒΑΛ-ΝΕΤΟ2010
ΜΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ2010ΟΦΗ
ΜΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ2010FC Versoix
ΕΜΟΥΧΑΛΗΣΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΣΙΑΜΠΟΣΗΛΙΑΣ2010ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2010ΠΑΟΚ
ΕΤΣΑΝΤΗΛΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ2010ΑΕΚ
ΕΦΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2010ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

     

