Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου... ξέσπασε κατά ρουμάνικου καναλιού on camera λόγω της αντιπάθειάς του προς έναν από τους δημοσιογράφους του.

Εδώ υπάρχει... beef. Μετά τον χαμό με τον Ραζβάν Μαρίν, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου απασχολεί ξανά τα media της χώρας του που το Σάββατο (11/10) έβγαλαν στο «φως» ένα ιδιαίτερο περιστατικό από το φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Μολδαβία την περασμένη Πέμπτη.

Ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας ήταν έτοιμος να παραχωρήσει δηλώσεις στη μεικτή ζώνη του γηπέδου μετά το ματς, μέχρι όμως να καταλάβει σε ποιο Μέσο θα μιλούσε και να ξεσπάσει. Ο Λουτσέσκου με το που αντιλήφθηκε πως θα έδινε συνέντευξη στο Digi Sport Special σηκώθηκε κι έφυγε, εξηγώντας τον... απίστευτο λόγο της αντίδρασής του:

«Είστε από το Digi Sport, φεύγω! Όσο αυτός που είπε ότι αποκοιμήθηκα στο κρεβάτι του μασάζ δουλεύει εκεί, εγώ δεν ξαναμιλάω σε κανέναν από εσάς. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει εμένα, έχω μια ηλικία, έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου. Ένας ανόητος δεν μπορεί να λέει τέτοια! Να τον διώξουν!. Υπάρχει ένα όριο και εγώ δεν δέχομαι να το ξεπερνούν. Είπε ότι ήμουν τρεις ώρες στο μασάζ και αποκοιμήθηκα… Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά.

Στην ηλικία μου με βάζετε σε γελοία θέση και ο κόσμος πιστεύει αυτά που λέτε. Έχω δουλέψει, έχω θυσιαστεί, έχω παίξει, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας που δεν έχει κάνει τίποτα και να με προσβάλλει έτσι. Όσο δουλεύει αυτός ο άνθρωπος στο κανάλι σας δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ ξανά σε εσάς».