Η Αγγλία εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το φιλικό της απέναντι στην Ουαλία και προχώρησε σε σπουδαία κίνηση ευαισθητοποίησης για τους πάσχοντες από άνοια.

Όποτε της δίνεται η ευκαιρία, η Αγγλία φροντίζει να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να προωθήσει μεγαλύτερα, πιο σημαντικά μηνύματα. Και αυτό έκανε και στο φιλικό της παιχνίδι κόντρα στην Ουαλία.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες της βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με φανέλες που δεν έγραφαν τα ονόματά τους, σε μια συμβολική κίνηση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του φίλαθλου κοινά για την άνοια, που «χτυπά» όλο και περισσότερους ηλικιωμένους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η ενέργεια ήταν ένας τρόπος να υπογραμμιστεί το γεγονός πως οι πάσχοντες από άνοια χάνουν σημαντικότατες αναμνήσεις από το κεφάλι τους, ακόμα και τα ονόματα των αγαπημένων τους ποδοσφαιριστών.

The #ThreeLions and @Cymru will play the next 45 minutes of tonight’s @alzheimerssoc International without names on their shirts to highlight memory loss as one of the symptoms of dementia. — England (@England) October 9, 2025

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η εθνική Αγγλίας προχωρά στη συγκεκριμένη ενέργεια, αφού και πάλι οι ποδοσφαιριστές της είχαν εμφανιστεί χωρίς ονόματα στις φανέλες τους κόντρα στο Βέλγιο το 2024 για τον ίδιο λόγο.

Στο παιχνίδι κόντρα στην Ουαλία επίσης, τους 22 παίκτες συνόδευσαν στην είσοδό τους στο γήπεδο 22 φίλαθλοι που ζουν με άνοια.