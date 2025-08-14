Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για τη νέα εντός έδρας εμφάνιση στο φιλικό με Νάπολι

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτηση στα social media ενημέρωσαν πως θα αγωνιστούν με τη νέα, εντός έδρας εμφάνιση στο σημερινό (14/8, 19:00) φιλικό με τη Νάπολι.

Φιλικό με... άρωμα Champions League δίνει σήμερα (14/8) στις 19:00 στην Ιταλία ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενείται από τη Νάπολι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του θα δώσουν αυτό το σημαντικό τεστ με τους πρωταθλητές της Serie A για να «μετρήσουν δυνάμεις» ενόψει της συμμετοχής τους στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της UEFA. Και φυσικά, θα το κάνουν με στυλ.

Όπως ενημέρωσαν μέσω ανάρτησης στα social media, η ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη νέα, εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2025-2026, η οποία θα κάνει... ανεπίσημο ντεμπούτο.

