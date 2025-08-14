Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτηση στα social media ενημέρωσαν πως θα αγωνιστούν με τη νέα, εντός έδρας εμφάνιση στο σημερινό (14/8, 19:00) φιλικό με τη Νάπολι.

Φιλικό με... άρωμα Champions League δίνει σήμερα (14/8) στις 19:00 στην Ιταλία ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενείται από τη Νάπολι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του θα δώσουν αυτό το σημαντικό τεστ με τους πρωταθλητές της Serie A για να «μετρήσουν δυνάμεις» ενόψει της συμμετοχής τους στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της UEFA. Και φυσικά, θα το κάνουν με στυλ.

Όπως ενημέρωσαν μέσω ανάρτησης στα social media, η ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη νέα, εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2025-2026, η οποία θα κάνει... ανεπίσημο ντεμπούτο.