Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι του Χέουνγκ-Μιν Σον με τη φανέλα της Τότεναμ, με τον Νοτιοκορεάτη να ξεσπάει σε κλάματα.

Κανένα αντίο δεν είναι εύκολο, κάτι που ο Χέουνγκ-Μιν Σον κατάλαβε και βίωσε σε έναν φορτισμένο αποχαιρετισμό. Ο 33χρονος Νοτιοκορεάτης έδωσε την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της Τότεναμ, μετά την ανακοίνωσή του πως θα αφήσει τους Spurs έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς.

Μάλιστα, αυτό έμελλε να γίνει στην πρωτεύουσα της χώρας του, στη Σεούλ, εκεί όπου η Τότεναμ αναμετρήθηκε με τη Νιούκαστλ σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν.

Στο 86ο λεπτό, ο Τόμας Φρανκ τον απέσυρε από το ματς και ο Σον γνώρισε καθολική αναγνώριση από παίκτες, αντιπάλους και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Εμφανώς συγκινημένος, με το που κάθισε στον πάγκο και αντιλήφθηκε ότι το κεφάλαιο Τότεναμ έφτασε στο τέλος του, ο Σον «λύγισε» ξεσπώντας σε κλάματα μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

We're not crying, you are 🥹



Heung-Min Son waves goodbye to Tottenham Hotspur after an incredible 10 years with the club 🤍 pic.twitter.com/co4oBSPkQt