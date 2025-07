Με ένα ασύλληπτο γκολ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, ο Σαρ εξέθεσε τον Ράγια και έκρινε το... φιλικό ντέρμπι μεταξύ Τότεναμ και Άρσεναλ. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Βίκτορ Γιόκερες.

Οι ομάδες της Premier League «φουλάρουν» για τη νέα σεζόν και βρίσκονται σε ρυθμούς προετοιμασίας. Πολλές από αυτές μακριά από το Νησί, μεταξύ αυτών οι δύο... άσπονδοι εχθροί, Άρσεναλ και Τότεναμ.

Οι δύο σύλλογοι του Βόρειου Λονδίνου διασταύρωσαν τα ξίφη τους λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, με τους Spurs να αναδεικνύονται νικητές στο Χονγκ Χονγκ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε από τον Πάπε Μάταρ Σαρ με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών αγώνα.

Και μάλιστα με τρόπο άκρως εντυπωσιακό, αφού «κρέμασε» σχεδόν από το σημείο της σέντρας τον Ράγια.Ο Ισπανός γκολκίπερ είχε ανέβει ψηλά για να φτιάξει την επίθεση της Άρσεναλ, όμως οι παίκτες της Τότεναμ έκλεψαν στη μεσαία γραμμή και ο Σαρ σε μία στιγμή έμπνευσης δοκίμασε από μακριά το πόδι του.

Η ήττα από την «μισητή» Τότεναμ χάλασε κατά κάποιον τρόπο το ντεμπούτο του Βίκτορ Γιόκερες με τη νέα του ομάδα. Ο Σουηδός φορ, το νέο ακριβό απόκτημα της Άρσεναλ από την Σπόρτινγκ, πέρασε στο ματς στο β' μέρος προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έδωσε περίπου 73.5 εκατ. ευρώ στους Πορτογάλους για να αποκτήσει τον Γιόκερες, από τον οποίο περιμένει πολλά ενόψει της νέας σεζόν και της νέας της προσπάθειας να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.

Victor Gyokeres makes his Arsenal debut in a pre-season friendly against Spurs in Hong Kong 🔴 pic.twitter.com/n0MrvZkwYU