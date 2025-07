Η προετοιμασία της Λίβερπουλ ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται, με τους Reds να επικρατούν 5-0 της Στόουκ έχοντας σε τρομερά φεγγάρια τον Ντάργουιν Νούνιες.

Η Λίβερπουλ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα (3 Ιουλίου) και να επανέλθει στην κανονικότητα συνεχίζοντας τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Reds έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Στόουκ, την οποία νίκησαν εύκολα με 5-0 με τον Ντάργουιν Νούνιες να πρωταγωνιστεί για την ομάδα του Σλοτ. Ο Ουρουγουανός φορ, το μέλλον του οποίου στη Λίβερπουλ είναι εξαιρετικά αβέβαιο, σημείωσε χατ τρικ μέσα σε 14 λεπτά, με τους Κιέζα και Νγκουμόα να σκοράρουν επίσης διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

A Nunez hat-trick and goals from Ngumoha and Chiesa helped us beat Stoke City 5-0 in a behind-closed-doors friendly today ⚽️ pic.twitter.com/PoFE75YIJT