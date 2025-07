Με τον νεαρό Αντριάνο Μπρέγκου στην αρχική ενδεκάδα θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του στην Αυστρία.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (12:00) την Μέταλιστ στην Αυστρία στο πρώτο του φιλικό για την φετινή του προετοιμασία και η πρώτη ενδεκάδα του για φέτος έγινε γνωστή. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν οι Γεντβάι και Ίνγκασον ενώ στα πλάγια οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος. Στην μεσαία γραμμή μαζί με τους Μαξίμοβιτς και Νίκα θα ξεκινήσει ο 19χρονος Αντριάγκο Μπρέγκου.

Στα πλάγια της επίθεσης θα βρεθούν οι Τζούρισιτς και Τετέ ενώ στην κορυφή αυτής ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Εκτός από τον Άνταμ Τσέριν, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γάμπα, στην αποστολή για το φιλικό αυτό ματς δεν συμμετείχε και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, που είναι άρρωστος.

Our starting 11 for the first friendly match of the season against Metalist 1925. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/tgGgDKRlGP