Ο Χάρι Κέιν ως αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου, αρνήθηκε να σηκώσει την κούπα του φιλικού τουρνούα κόντρα στην Τότεναμ!

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 3-2 της Τότεναμ σε φιλικό τουρνουά που διοργάνωσαν οι Σπερς, με τον Χάρι Κέιν που φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού των Βαυαρών να αρνείται να σηκώσει το τρόπαιο.

Ο Άγγλος διεθνής έβγαλε το περιβραχιόνιο και το παρέδωσε στον Τζόσουα Κίμιχ, προκειμένου να σηκώσει εκείνος την κούπα, προς σεβασμό στην επί σειρά ετών ομάδα του.

Εδώ το σχετικό βίντεο:

Harry Kane, who was captain of Bayern Munich, refused to lift the pre-season trophy against his former club Tottenham today 🤍🏆 pic.twitter.com/I7uiGW0FRq