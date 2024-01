Στον απρόοπτο τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο «σκόνταψε» το πολυδιαφημισμένο φιλικό ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και την Αλ Νασρ.

«Φρένο» στο πολυαναμενόμενο... Last Dance των δύο ποδοσφαιριστών που όρισαν μοναδικά το σύγχρονο παιχνίδι. Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο είχαν κανονίσει μεταξύ τους φιλικό προετοιμασίας για την 1η Φεβρουαρίου, αρπάζοντας την ευκαιρία να αναβιώσουν για λίγο την άτυπη κόντρα των δύο αστέρων.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



