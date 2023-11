Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Νασρ ανακοίνωσαν το... φιλικό του αιώνα με τα μεγαθήρια, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκονται αντιμέτωποι για τελευταία φόρα.

Το... φιλικό του αιώνα είναι γεγονός!

Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Νασρ ανακοίνωσαν τη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση τον Φεβρουάριο του 2024 στο Ριάντ, με τα μεγαθήρια Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκονται αντιμέτωποι, πιθανότατα, για τελευταία φορά στην καριέρα τους.

Πρόκειται για την απόλυτη ποδοσφαιρική μονομαχία του αιώνα, με το φιλικό να γίνεται γνωστό και ως το «Last dance» μεταξύ των δύο super star για το «Riyadh Season Cup».

Υπενθυμίζουμε πως οι Μέσι και Κριστιάνο είχαν αναμετρηθεί σε φιλικό και πέρσι, στο Αλ Χιλάλ & Αλ Νασρ Stars εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν.

PAREN TODO, TENEMOS MESSI VS. CRISTIANO RONALDO 🔥



Inter Miami jugará frente a Al-Nassr la Riyadh Season Cup en febrero de 2024.



THE LAST DANCE 😮 pic.twitter.com/5YQhuokzbf