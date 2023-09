Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποιήθηκε στην Αγγλία η διακοπή των εθνικών ομάδων, αφού δημοφιλείς YouTubers, με διαιτητή τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, έπαιξαν φιλικό στο «London Stadium» και μάζεψαν περίπου 3 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν σε ιδρύματα.

Εκτός από την εθνική Αγγλίας, τα βλέμματα στο Νησί τράβηξε και η φιλική «μονομαχία» των Sidemen απέναντι στους YouTube All -Stars. Πρόκειται για έναν φιλανθρωπικό αγώνα, που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση, και στον οποίο το «παρών» δίνουν δημοφιλείς YouTubers όπως ο IShowSpeed ή ο Μαρκ Γκόλντμπριτζ.

The Sidemen Charity Match raised over £2M in front of a sold-out crowd at the London Stadium 🤯📈 pic.twitter.com/uNHL0nUS5v