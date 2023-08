Ο αγέραστος Κλάρενς Ζέεντορφ με ασύλληπτο «τούβλο» έβαλε τη σφραγίδα του σε φιλικό παιχνίδι στήριξης προς τον ουκρανικό λαό.

Με αρχηγούς του Ολεξάντρ Ζιντσένκο και Αντρέι Σεφτσένκο έλαβε χώρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» φιλικό παιχνίδι για τη στήριξη της πληγείσας από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Οι ποδοσφαιρικοί σταρ που συμμετείχαν ήταν πολλοί, όπως οι Τσεχ, Πικέ, Καναβάρο, Ετό, Τζόλα, Μακελελέ, Πιρές, Νομπλ και Λέμαν, ωστόσο αυτός που τράβηξε για τα καλά τα βλέμματα ήταν ένας.

Ο λόγος για τον Κλάαρενς Ζέεντορφ ο οποίος στα 47 του χρόνια απέδειξε πως το... τόπι δεν ξεχνιέται. Με φοβερή προσποίηση ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με ασύλληπτο σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα χαρίζοντας το αδιαμφισβήτητο highlight της βραδιάς.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! 🙌



Rolling back the years ✨



🇺🇦 #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SyZT07jQQA