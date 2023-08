Απίστευτο σκηνικό στο φιλικό μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λανς, εκεί όπου ένας φίλος των Γάλλων έκανε crowdsurfing στις κερκίδες του «Ολντ Τράφοντ».

Το... έζησε για τα καλά ένας οπαδός της Λανς στο φιλικό απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σαν να βρισκόταν σε συναυλία ο συγκεκριμένος τύπος έκανε crowdsurfing στα χέρια των συνοπαδών του, «ταξιδεύοντας» στην κερκίδα των Γάλλων με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο! Γενικότερα, όπως φαίνεται, παρά την ήττα, οι φίλοι των Λανσουά έκλεψαν την παράσταση στο «Ολντ Τράφορντ».

Lens fans just enjoying the game regardless of the scoreline 👏😂 pic.twitter.com/XyeIOEfINU