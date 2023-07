Καταποντισμός στη Σεούλ, πλημμύρισαν οι εξέδρες στο φιλικό Σίτι - Ατλέτικο (vid)

Άνοιξαν οι ουρανοί στη Σεούλ κατά τη διάρκεια του φιλικού Μάντσεστερ Σίτι - Ατλέτικο Μαδρίτης, με την καταρρακτώδη βροχή να πλημμυρίζει το γήπεδο.

«Καρέκλες» έριξε στη Σεούλ και στη φιλική αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι - Ατλέτικο Μαδρίτης, με την καταρρακτώδη βροχή να δυσκολεύει το έργο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο.

Οι ουρανοί είχαν ανοίξει για τα καλά, με τις εικόνες που έρχονται από το γήπεδο να είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης! Εκείνες μάλιστα που απεικονίζουν κανονική... πλημμύρα στις εξέδρες του σταδίου έχουν γίνει viral social media, με τον όγκο του νερού να αφήνει άφωνους τους χρήστες.

Για την ιστορία πάντως η αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά και ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα, με την ομάδα της Μαδρίτης να παίρνει τη νίκη με το τελικό 2-1.

