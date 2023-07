Ο Άντερσον Λόπες βρήκε δίχτυα στο φιλικό της Γιοκοχάμα Μαρίνος με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Μάντσεστερ Σίτι και πανηγύρισε σε στυλ Χάαλαντ μπροστά στον αρχισκόρερ των Πολιτών.

Ο Άντερσον Λόπες ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο φιλικό παιχνίδι της Γιοκοχάμα Μαρίνος με τη Μάντσεστερ Σίτι και είχε... προετοιμάσει την αντίδραση του. Ο Βραζιλιάνος έκανε πανηγυρισμό... Χάαλαντ μπροστά στα μάτια του Νορβηγού, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο και οι κάμερες εστίασαν πάνω του.

Θυμίζουμε πως ο «killer» των πρωταθλητών Ευρώπης μπήκε στο ματς στο δεύτερο μέρος και σκόραρε δις στη νίκη των Πολιτών με 5-3.

haaland’s reaction to the yokohama marinos’ player doing his celebration lmao pic.twitter.com/eJQd6AlkmV