Αϊτόρ: «Χαρούμενος που αγωνίζομαι ξανά με αυτή τη φανέλα, ανυπομονώ γι' αυτό που έρχεται» (vid)

Ο Αϊτόρ μετά τον σοβαρό τραυματισμό ντου επέστρεψε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Βίνερ Βικτόρια, με τον Ισπανό να ευχαριστεί τον κόσμο του «τριφυλλιού» για τα μηνύματα συμπαράστασης και αν τονίζει πως ανυπομονεί γι' αυτό που έρχεται.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα ξεμούδιασμα θα λέγαμε, επικράτησε με 4-0 της Βίνερ Βικτόρια με 4-0, σε ένα φιλικό που την παράσταση έκλεψε η επιστροφή στην ενεργό δράση έστω και για λίγα λεπτά του Αϊτόρ. Ο Ισπανός με μήνυμά του στους φίλους του «τριφυλλιού» ανέφερε μετά την λήξη της αναμέτρησης τα εξής: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τη στήριξή σας σε καθημερινή βάση. Είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι ξανά με αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ για αυτό που έρχεται».

Στην συνέχεια ο Αϊτόρ με τιτίβισμά του ανέφερε: «Είναι απλά ένα φιλικό αλλά... τι ωραίο συναίσθημα που επέστρεψα!!!».

It's only a friendly but... what a nice feeling to be back!!!! @paofc_ pic.twitter.com/p1y2pldDPT