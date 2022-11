Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός της Ουντινέζε, Σιμόνε Παφούντι πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στο 90' του φιλικού με την Αλβανία και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης της εθνικής Ιταλίας τα τελευταία 111 χρόνια!

Η Ιταλία δεν βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεπώς χρησιμοποιεί το παράθυρο των εθνικών ομάδων για φιλικά παιχνίδια και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέους ποδοσφαιριστές. Όπως τον Σιμόνε Παφούντι, τον 16χρονο επιθετικό της Ουντινέζε, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Σκουάντρα Ατζούρα κι έγραψε ιστορία.

Ο ταλαντούχος βραχύσωμος μεσοεπιθετικός (1,64 μ.), γεννημένος τον Μάρτιο του 2006, έκανε το ντεμπούτο του στο 90ο λεπτό της φιλικής νίκης επί της Αλβανίας στα Τίρανα (1-3) και έγινε έτσι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στους Ατζούρι τα τελευταία 111 χρόνια, από το πολύ μακρινό 1911! Κατέρριψε εύκολα το ρεκόρ της σύγχρονης εποχής που είχε θέσει ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα το 2017 στα 17 του χρόνια, αφού ο Παφούντι το πέτυχε σε ηλικία 16 ετών, έξι μηνών και τεσσάρων ημερών.

Συνολικά είναι ο τρίτος νεότερος παίκτης της εθνικής Ιταλίας, πίσω από τους Γκαβινέλι και Ντε Βέκι που ντεμπούταραν στο διάστημα 2010-11, αμφότεροι 16 ετών και τριών μηνών.

Ο Παφούντι είναι προϊόν της Ακαδημίας της Ουντινέζε και την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε την παρθενική του και μοναδική ως τώρα συμμετοχή του με την πρώτη ομάδα, παίζοντας για 22 λεπτά σε ματς πρωταθλήματος κόντρα στη Σαλερνιτάνα.

16-year-old Simone Pafundi made his debut for 🇮🇹 tonight. He has only played 22 minutes in Serie A and is their youngest debutant in over 100 years 🌟 pic.twitter.com/Ukkq5qPXmR