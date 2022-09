Οι παίκτες της Ονδούρας έπεσαν πάνω στον Λιονέλ Μέσι μετά το διεθνές φιλικό της χώρας τους με την Αργεντινή (3-0) ζητώντας μια φωτογραγία με τον «pulga».

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε δύο φορές, στο τελευταίο φιλικό της Αργεντινής με αντίπαλο την Ονδούρα (3-0). Ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας έγινε υποκειμένο λατρείας μετά το τέλος του αγώνα, αφού αρκετοί παίκτες της Ονδούρας συγκεντρώθηκαν γύρω του για μια φωτογραφία!

Κάποιοι ακολουθούσαν κάθε του κίνηση για να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του. Εκείνος, προς τιμήν του, πόζαρε χαρούμενος σε πολλές φωτογραφίες ακόμα κι όταν κάποιος αξιωματούχος της Ονδούρας άρπαξε το χέρι του κάπως άκομψα κάποια στιγμή.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Honduras players and staff lining up to take pictures with Messi after the final whistle pic.twitter.com/OTsPZLOMHT