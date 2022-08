Παράσταση με ηγέτη Λεβαντόφσκι! Με το πρώτο του γκολ στο «Καμπ Νόου» και δυο ασίστ, ο Πολωνός οδήγησε τη Μπαρτσελόνα σε εξάρα (6-0) απέναντι στην Πούμας του Άλβες και μαζί στην κατάκτηση του «Joan Gamper Trophy».

Κάτι περισσότερο από 80 χιλιάδες ενθουσιασμένοι οπαδοί βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής (7/8) στο «Καμπ Νόου» για να παρακολουθήσουν από κοντά το νέο μεγάλο αστέρι. Το πρώτο «κανόνι» των ευρωπαϊκών γηπέδων που από τη νέα σεζόν θα «σκοτώνει» για χάρη της Μπαρτσελόνα. Και το πρώτο δείγμα ήταν κάτι παραπάνω από θετικό. Στην... άτυπη πρεμιέρα του μπροστά στον κόσμο των Καταλανών, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε λογαριασμό με τα Μπλαουγκράνα, μοίρασε δυο ασίστ και μαζί με τον Πέδρι οδήγησαν την Μπάρτσα στην κατάκτηση του «Joan Gamper Trophy» χάρη στο επιβλητικό 6-0 απέναντι στην Πούμας του Ντάνι Άλβες. Μια πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης της La Liga που σκόρπισε ενθουσιασμό ανάμεσα στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι μπορούν και πάλι να χαμογελούν βλέποντας τους παίκτες του Τσάβι να... βγάζουν γούστα, έστω και αν πρόκειται για φιλικά.

Από την αρχή του αγώνα πάντως φάνηκε πως το «Joan Gamper Trophy» προοριζόταν για... πάρτι της Μπαρτσελόνα. Μόλις στο 3΄ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και από δύσκολη γωνία έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό για το 1-0. Το γκολ... άνοιξε την όρεξη στη Μπάρτσα, η οποία έδωσε συνέχεια σε έναν καταιγιστικό ρυθμό και μέσα στο πρώτο 20λεπτο είχε διαλύσει τους Μεξικανούς προηγούμενη με 4-0.

Robert Lewandowski's first goal in front of the home fans 🌟



