Η εθνική Ουκρανίας θα δώσει το πρώτο της ματς μετά την εισβολή των Ρώσων στις 11 Μαΐου κόντρα στη Γκλάντμπαχ, στη Γερμανία και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους πληγέντες τους πολέμου.

Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας πρέπει να μπουν σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Στις 2 Μαΐου οι διεθνείς θα ξεκινήσουν στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την Σκωτία για τα Play Off του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 την 1η Ιουνίου και η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Ουαλία για μια θέση στο Κατάρ.

Σήμερα (29/4) έγινε γνωστό πως η εθνική ομάδα της Ουκρανίας θα αντιμετωπίσει στις 11 Μαΐου τη Γκλάντμπαχ στο «Borussia - Park» και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους πληγέντες του πολέμου. Πρόκειται για το πρώτο ματς που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ουκρανών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην πατρίδα τους.

