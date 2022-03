Εντονες αποδοκιμασίες από το κοινό άκουσε ο Χάρι Μαγκουάιρ λίγο πριν τη σέντρα με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Δεν πίστευε στα αυτιά του ο Χάρι Μαγκουάιρ, όταν στην προθέρμανση αλλά και στην έναρξη του φιλικού αγώνα της Αγγλίας με την Ακτή Ελεφαντοστού, τα άκουσε από τις κερκίδες.

Μάλιστα αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς και στην προηγούμενη φιλική αναμέτρηση των «τριών λιονταριών», απέναντι στην Ελβετία, ο Άγγλος διεθνής αμυντικός είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των οπαδών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Νησί πάντως οι δράστες φαίνεται πως είναι οπαδοί άλλων ομάδων και θέλησαν έτσι να πικάρουν τον αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω ομάδας και όχι για άλλο λόγο.

England defender Harry Maguire was booed by some sections of the crowd ahead of the friendly against the Ivory Coast at Wembley. pic.twitter.com/WbZ9d5iC0P