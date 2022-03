Ο Κρίστιαν Έρικσεν για πρώτη φορά από την ημέρα που κατέρρευσε, θα αγωνιστεί στο Parken Stadium και μάλιστα θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό ματς της Δανίας απέναντι στην Σερβία.

Από εκείνη την ημέρα που ο ποδοσφαιρικός πλανήτης σοκαρίστηκε βλέποντάς τον να καταρρέει και να σταματάει η καρδιά του, ο Κρίστιαν Έρικσεν δεν είχε ξαναπατήσει σε αυτό το γήπεδο.

Θα το κάνει για πρώτη φορά στο αποψινό (19:00) φιλικό ματς με την Σερβία. Και μάλιστα, θα το κάνει ως αρχηγός της εθνικής ομάδας της Δανίας, αφού αποφασίστηκε να είναι εκείνος με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, λίγες μέρες μετά την επαναφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και το γκολ στο φιλικό με τους Ολλανδούς.

«Σίγουρα δεν μπορείς ποτέ να είσαι έτοιμος για τέτοιες στιγμές» ανέφερε προς τους εκπροσώπους του Τύπου ο νυν αστέρας της Μπρέντφορντ, ο οποίος όμως έχει επιστρέψει για τα καλά. Παίζει στην Premier League, σε φουλ ρυθμούς, στο απόλυτα ανταγωνιστικό επίπεδο, είναι μια χαρά, το χαίρεται, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και κάθε παρουσία του στο γήπεδο, κάνει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ευτυχισμένους.

🚨| It is confirmed that Christian Eriksen will captain Denmark ahead of their fixture tomorrow pic.twitter.com/w0lvNAW1Q4

🗣 "It's something that you can't prepare."



Chistian Eriksen reflects on returning the Parken Stadium where he unfortunately suffered a cardiac arrest in June pic.twitter.com/5qdNdu7a1S