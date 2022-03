Άνευ λόγου και αιτίας, κόλλησε ξανά το μυαλό του Χάρι Μαγκουάιρ, χάλασε το «κορόιδο» στην προπόνηση της Αγγλίας και ο Χέντερσον μάλλον... απηύδυσε μαζί του.

Ο Μαγκουάιρ χρειάζεται ένα απότομο «ξυπνητήρι» που θα τον επαναφέρει σε... αξιοπρεπή αγωνιστική κατάσταση, από τη στιγμή που τον τελευταίο καιρό είναι αλλού γι' αλλού.

Έπειτα από τις άσχημες εμφανίσεις και τα μοιραία λάθη που κάνει στην άμυνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθε και το περιστατικό σε προπόνηση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για να δείξει πως το μυαλό του διεθνή αμυντικού δεν είναι παρών...

Στο «κορόιδο» της μιας επαφής, ο Μαγκουάιρ έκανε δυο, κράτησε και τη μπάλα στα πόδια του, όλοι σταμάτησαν και ο Χέντερσον γύρισε φανερά απορημένος και κάπως εκνευρισμένος να του πει: «Τί κάνεις εκεί;».

😂| Hendo to Maguire during a rondo: ‘What you doin’??’ pic.twitter.com/ybYgIhAfuA