Ο ορεξάτος και ευδιάθετος Γκουστάβο Πογιέτ μετά τη νίκη της Εθνικής έκανε τους εκπροσώπους του Τύπου να σκάσουν στα γέλια, στην αίθουσα Τύπου.

Ο Γκουστάβο Πογιέτ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος μετά το νικηφόρο (0-1) παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας εναντίον της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι. Ο Ουρουγουανός προπονητής, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με το δεξί, είχε όρεξη και ανέλυε με λεπτομέρειες τις απαντήσεις που έδινε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, η μεταφράστρια με την οποία συνεργάζεται η ΕΠΟ, η οποία παρεμπιπτόντως δεν χάνει λέξη, έβγαλε έναν αναστεναγμό μόλις ολοκλήρωσε μια μετάφραση στα λεγόμενα του Πογιέτ, ο οποίος απευθύνθηκε σ' αυτήν και της είπε χαμογελώντας: «I'm too long, I' m sorry». Της είπε δηλαδή πως λέει πολλά και ζήτησε συγγνώμη...

Όταν έκανε τη μετάφραση στην τελευταία του απάντηση, αναστεναγμό έβγαλε ο Πογιέτ και όλοι έσκασαν στα γέλια, θεωρώντας πως ο κόουτς ήθελε να αστειευτεί για το προηγούμενο σκηνικό... Χαμογέλασε όμως και είπε: «I'ts me, I am the responsible, sorry». Άφησε να εννοηθεί, δηλαδή, δεν το έκανε σκοπίμως και ότι του βγήκε αυθόρμητα...

Πηγαίνετε από το 11.15 του video: