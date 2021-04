Υπάρχουν παίκτες και παίκτες που συμβάλλουν τα μέγιστα στην κατάκτηση ενός τίτλου. Είναι ελάχιστοι, όμως, εκείνοι που με τη στόφα και την αύρα τους μπορούν να επαναφέρουν μια ομάδα στα «ασημικά» από την πρώτη τους κιόλας σεζόν, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες ανομβρίας και στα «πέτρινα χρόνια» ενός συλλόγου. Και σε αυτή την κατηγορία προελαύνει ο Νταβίντ Σίλβα, η μεταγραφή του οποίου στη Σοσιεδάδ αποτέλεσε εγγύηση για μια ιστορική κούπα, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Μάντσεστερ Σίτι μια δεκαετία νωρίτερα!

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την απόφαση-έκπληξη να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν ο σπουδαίος Ισπανός χαφ πανηγύρισε με τους Βάσκους το 20ο τρόπαιο της καριέρας του.και πρώτο για την «Txuri-Urdin» μετά από 34 χρόνια αναμονής, ή… 33 στα χαρτιά, αφού ο νικηφόρος τελικός κόντρα στη Μπιλμπάο ανήκει τυπικά στη σεζόν 2019/20. Κάπως έτσι, ο Σίλβα πέτυχε το παράδοξο να έχει στεφθεί Κυπελλούχος Αγγλίας και Ισπανίας για την ίδια αγωνιστική περίοδο!

Πολύ πριν από αυτό το αξιοπερίεργο επίτευγμα, όμως, ο εκ των αναμορφωτών της σύγχρονης ιστορίας των Πολιτών είχε φροντίσει να τους επαναφέρει στον «χάρτη» του FA Cup και των τροπαίων, επίσης στην πρώτη του χρονιά στο Μάντσεστερ. Ήταν τη σεζόν 2010/11, όταν ο νεοφερμένος τότε μέσος από τη Βαλένθια μαζί με τα υπόλοιπα γρανάζια του Ρομπέρτο Μαντσίνι, οδήγησαν τους Σίτιζενς στην κατάκτηση της πρώτης κούπας έπειτα από 35 ολόκληρα χρόνια (1976)!

David Silva joined Man City and won the FA Cup in his first season, the club's first major trophy in 35 years

David Silva joined Real Sociedad and won the Copa del Rey in his first season, the club's first major trophy in 34 years

El Mago pic.twitter.com/qrsOdvZgli

— ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2021