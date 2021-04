Ο Ογιαρθάμπαλ έδωσε το περιβραχιόνιο στον «λαβωμένο» αρχηγό της Σοσιεδάδ, Ιγιαραμέντι και σήκωσαν μαζί την κούπα (pics & vids)

Ο Ασιέρ Ιγιαραμέντι, ήταν ο μεγάλος άτυχος της Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τέθηκε νοκ-άουτ. Ετσι, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο τους εμψύχωνε διαρκώς από τις εξέδρες.

Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο υπαρχηγός της Σοσιεδάδ, ήταν αυτός ο οποίος έκρινε το ματς, χάρη στο εύστοχο πέναλτι στο 63'. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έβαλε αμέσως το περιβραχιόνιο από το χέρι του και το φόρεσε στον Ασιέρ Ιγιαραμέντι, τον φυσικό ηγέτη και πρώτο αρχηγό της βασκικής ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Ιγιαραμέντι εμφανώς συγκινημένος, ανέβηκε κουτσαίνοντας στο χώρο της απονομής, παρέλαβε το τρόπαιο και στη συνέχεια πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του Κυπέλλου με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, που τον περίμεναν καρτερικά στο βάθρο των νικητών.

An injured Asier Illarramendi having to be helped up and down steps to collect the trophy.

Mikel Oyarzabal passing him the armband after the game a classy moment pic.twitter.com/ibbyCQmWnv

— Fútbol es la leche (@futboleslaleche) April 3, 2021