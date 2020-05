Copa del Rey: Μπιλμπάο και Σοσιεδάδ ζητούν να παίξουν τελικό με κόσμο!

Οι πρόεδροι της Μπιλμπάο και της Σοσιεδάδ, μετά από συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, συμφώνησαν να ζητήσουν την διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ισπανίας με την παρουσία κόσμου στις εξέδρες. Κι αυτό μετά από την απόφαση την οποία είχε πάρει η UEFA πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση χωρίς φιλάθλους.

Ετσι το μόνο που απομένει μετά από αυτή τη συμφωνία είναι η επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα. Ακόμα κι αν ο τελικός χρειαστεί να πάρει... παράταση και να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Στις 8 Μαΐου οι ομάδες θα ενημερωθούν για την απόφαση της κυβέρνησης και αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε η σπουδαία μάχη μεταξύ των συλλόγων για τον τελικό του Copa Del Rey, θα έχει οπαδούς και των δύο ομάδων στις εξέδρες.

«Οι πρόεδροι των δυο ομάδων μετά από συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας αποφάσισαν να ζητήσουν να διεξαχθεί ο τελικός με κόσμο σε μια ημερομηνία που θ' αποφασίσουν και οι τρεις πλευρές. Η βούληση και των δυο ομάδων ήταν να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου με την παρουσία των φιλάθλων μας. Αυτό θα μας άρεσε. Τελικός με τους φιλάθλους μας στις εξέδρες», αναφέρεται στη κοινή ανακοίνωση.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT I The presidents of @RealSociedadEN

and @Athletic_en have agreed to request @rfef that the #CopaDelRey 2019-20 final is played open doors. #BiziAmetsa #AthleticClub https://t.co/8HWrYEDHwf

— Athletic Club (@Athletic_en) May 4, 2020